Борис Моисеев рассказал о жизни после инсульта

Москва, 15 октября. Перенесший десять лет назад инсульт артист Борис Моисеев раскрыл подробности своей жизни на фоне слухов о том, что он находится на грани выживания. Об этом пишет «СтарХит».

Певец кардинально поменял своей образ жизни и перестал появляться на публике. СМИ неоднократно писали о состоянии известного российского артиста Бориса Моисеева, столкнувшегося с серьезным недугом.

Недобросовестные журналисты писали о том, что Моисеев прикован к кровати, болен раком и даже столкнулся с нищетой. На данный момент знаменитости 66 лет, он очень давно не появлялся на сцене и в целом ведет достаточно затворнический образ жизни.

Артист решил высказаться на эту тему и рассказать правду о том, что происходит в его жизни. Как оказалось, Борис Моисеев чувствует себя хорошо и не нуждается в помощи других людей. Он заметил, что никому ничего доказывать не собирается.

«Я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя. Живу обычной жизнью, недавно вот занимался зубами, — подлечил. В банк ходил по делам, требовалось личное присутствие. Чувствую себя нормально», — пояснил Борис Моисеев.

Десять лет назад исполнитель хита «Голубая Луна» действительно столкнулся с инсультом, который заставил его уйти на покой. Теперь певец не часто покидает дом, но при этом живет обычной жизнью. По словам Моисеева, недавно он занимался своими зубами и посещал стоматолога, также ему пришлось посетить банк. Также знаменитость заявила, что совершенно нормально себя чувствует. Жизнь человека, раньше собиравшего миллионы, на данный момент заключается в еде, сне, чтении, просмотре телевизора и общении с близкими людьми.

Моисеев заметил, что ему сейчас просто не нужно «садиться на шпагаты и выкладывать это в сеть» и попросил не волноваться за него. Арт-директор исполнителя Сергей Горох навещает певца почти каждый день, и, по словам менеджера, тот действительно находится в нормальном состоянии. Моисеев самостоятельно передвигается и способен сам себя обслуживать.

Что же касается денег, то в них певец также не испытывает особой нужды. Как сообщалось ранее, исполнительница Алла Пугачева предлагала коллеге финансовую помощь, однако Моисеев предпочел отказаться.