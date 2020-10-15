Дандыкин объяснил, что Россия противопоставит новым японским субмаринам

Японские субмарины — одни из лучших в Тихоокеанском регионе, и это вынуждает Россию усиливать свой флот на восточных рубежах. Об этом в интервью ФАН заявил капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее японская газета Sankei Shimbun рассказала своим читателям о спуске на воду новейшей подлодки военно-морских сил Страны восходящего солнца — «Тайгэй», относящейся к одному из лучших в мире классу субмарин «Сорю». Отмечается, что она практически незаметна для радаров, а уникальные технические характеристики позволяют ей в течение огромного количества времени находиться под водой, никак не выдавая себя. Длина «Тайгэй» составляет 84 метра, а ширина — 9,1 метра.

«Это действительно очень большая неатомная субмарина, — заявил Дандыкин. — Подобного рода подлодки оснащены воздухонезависимыми (анаэробными) установками, позволяющими находиться им под водой три недели, что достаточно много. Это дает им конкурентное преимущество перед большинством российских неатомных субмарин, которые вынуждены всплывать для подзарядки своих батарей на поверхность воды. В этих условиях нам нужно либо увеличивать объем этих самых батарей, либо пользоваться опытом японских конструкторов».

Капитан 1-го ранга запаса заметил, что Страна восходящего солнца имеет солидный бэкграунд по части строительства подводных лодок: еще в 1930-е годы, готовясь к войне, Япония создавала огромные авианесущие субмарины. Конечно, оговорился эксперт, после поражения в 1945 году «это дело было подзабыто», однако к настоящему времени традиции строительства субмарин возрождены в полной мере.

«Тайгэй» и подобные ему подводные лодки могут нести на себе не только торпеды, но и ракеты, способные атаковать береговую линию противника, — рассказал собеседник ФАН. — Должен сказать, что постановка на военное дежурство таких «экземпляров» значительно усилит японский императорский флот, который и без того является третьим по силе в данном морском регионе после американского и китайского».

Дандыкин подчеркнул, что теперь Тихоокеанскому флоту России придется прикладывать большие усилия для обнаружения субмарин Страны восходящего солнца.