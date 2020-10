Киркоров признался в любви Баскову

Друг мой @nikolaibaskov , с днём рождения!???? Радуйся каждый̆ день, наслаждайся мелочами, стремись к своим мечтам и всегда дари праздник!???? Будь свободен в мыслях, поступках, чувствах. В принципе как ты и живешь... Дорожу нашей̆ дружбой̆. Я всегда считаю тебя не просто другом, а младшим братом. Очень тебя люблю. Ты не один. И спасибо твоей̆ замечательной маме Елене Николаевне за тебя???????? Дай ей Бог здоровья и долгие лета! Живи душой, мечтай сердцем, улыбайся мыслям. Пусть жизнь будет прекрасной песней. Ура, ура, урааа!????????????????????????

