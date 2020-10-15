Киркоров признался в любви Баскову

Москва, 15 октября. Певец Филипп Киркоров признался в любви артисту Николаю Баскову в своем Instagram.

«Натуральный блондин» Николай Басков 15 октября отмечает свой 44-й день рождения. С самого утра артист принимает поздравления. Одним из первых певца поздравил Филипп Киркоров. В своем Instagram он опубликовал видеоряд из совместных фотографий с именинником и добавил дружественный комментарий.

«Будь свободен в мыслях, поступках, чувствах. В принципе, как ты и живешь… Дорожу нашей дружбой. Я всегда считаю тебя не просто другом, а младшим братом», — отметил Киркоров.

Певец пожелал своему другу радоваться каждому дню и наслаждаться мелочами, стремиться к мечтам и дарить своему окружению праздник. Миллионная армия фанатов артиста присоединились к поздравлениям.

Ранее еще одна знаменитость отметила свой день рождения. Певица Жасмин устроила шикарную вечеринку в честь своего 43-летия. На празднике были замечены Любовь Успенская, Татьяна Навка, Леонид Агутин и нынешний именинник Николай Басков и другие звезды российского шоу-бизнеса.