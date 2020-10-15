Лена Миро назвала грубую ошибку россиянок в отношениях с мужчинами

Москва, 15 октября. Залог счастливых отношений в уважении к личному пространству партнера, считает блогер Лена Миро. В своем блоге в «Живом журнале» она объяснила, почему это важнее, чем секс и схожие взгляды на жизнь.

Женщина может быть безупречно красивой, но в первый год жизни с партнером их отношения могут сойти на нет всего лишь из-за одной грубой ошибки. Миро считает, что неумение уважать личное пространство возлюбленного является одной из главных причин разрыва отношений.

По ее мнению, важнее всего в отношениях пары не хороший секс, не совместные и схожие взгляды на жизнь, а уважение личного пространства друг друга. Миро считает, что беда российских женщин в том, что они бесцеремонно лезут в личное пространство мужчины, а когда тот от нее пытается отгородиться, становятся настойчивее.

«Хотите хороших отношений с мужчиной — научитесь не воспринимать его желание побыть одному, как личное оскорбление и нелюбовь. Научитесь уважать личное пространство другого. <…> Умение уважать личное пространство другого свойственно тем, кто ценит свое собственное», — написала Миро.

Блогер призвала россиянок начать с себя и погружаться в свой собственной мир, быть наедине с собой.