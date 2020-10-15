Актриса Кравченко из «Сватов» порадовала фанатов фото с Добронравовым

Москва, 15 октября. Актриса Татьяна Кравченко опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлены ее коллеги по сериалу «Сваты». В частности, в кадр попал актер Федор Добронравов. Увидев любимых звезд вместе, поклонники пришли в восторг.

«Все вместе», — подписала фотографию Кравченко.

За 20 часов публикация набрала более 20 тысяч «лайков».

«Смотрю сериал постоянно, отдыхаю душой. Замечательный, добрый, позитивный. Великолепная игра актеров, спасибо всем, кто принимал и продолжает принимать участие в его создании. Очень ждем продолжения», — поделилась эмоциями поклонница.

Многие фанаты не только признавались в любви актерам, но и выражали нетерпение — люди заждались выхода седьмого сезона «Сватов», поэтому неоднократно спрашивали, когда будет продолжение.

«Наверное, у Жени на свадьбе. Как же не терпится посмотреть. Когда уже?» — поинтересовался пользователь.

Съемки были начаты в прошлом году, но жесткую коррективу внесла пандемия коронавируса. Некоторые пользователи отмечали, что с удовольствием пересматривают старые серии, ожидая седьмую часть.

Отметим, что в новом сезоне любимого сериала не будет «родителей Ольги Николаевны». Исполнявшие их роли актеры умерли несколько лет назад, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».