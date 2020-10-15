Меры улучшения инвестиционного климата в Чувашии обозначены

Чебоксары, 15 октября. Заседание Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике состоялось 13 октября. Одним из вопросов, поднятых на нем, стал поиск способов улучшения инвестиционного климата в республике. Об этом передает пресс-служба Республики Чувашия.

Заместитель председателя Кабмина Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов предложил воплотить в жизнь так называемый план «быстрых побед». Этот вариант позволит оценить слабые места, и предпринять действенные меры для их устранения. Акцент Дмитрий Краснов предложил сделать на усилении тех направлений, где есть существенные недоработки, согласно оценке предпринимательского сообщества.

Прежде всего, таким направлением является эффективность процедур выдачи разрешения на строительство. Вице-премьер отметил, что количество процедур, необходимых для получения документов и сроки их выдачи увеличились, несмотря на то, что разрешительные документы для строительства выдаются всеми муниципальными образованиями и есть возможность получить услугу в электронной форме.

Эффективность процедур по подключению электроэнергии также имеет отрицательную тенденцию. Кроме того, зачастую предпринимателей не устраивает качество дорожной сети и телекоммуникационных услуг.

Министр экономического развития и имущественных отношений особо подчеркнул, что продолжение работ по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в Чувашии просто необходимо продолжать. Мерами первой степени важности должны стать: снижение административного давления и сокращение количества и сроков прохождения процедур при предоставлении услуг.

«Существует и проблема коммуникации с бизнес-сообществом. Поэтому проведение рабочих встреч с представителями бизнес-сообщества, вовлечение их в диалог — это тоже наша задача. Мало консультировать, нужно бизнес сопровождать, с ним нужно работать на всех этапах — от взращивания, поддержки, консультационного сопровождение и так далее», — подвел итог Дмитрий Краснов.

Глава Чувашии Олег Николаев на этом заседании обозначил, что «площадкой для коммуникаций, обсуждения возникающих проблем и выработки подходов по их «расшивке»» и должен стать именно Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей, о создании которого было объявлено в августе 2020 года.

Также зампред Кабинета министров Чувашии упомянул важность введения дополнительных налоговых льгот для бизнеса, необходимых для улучшения инвестиционного климата в республике.