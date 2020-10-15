Найден самый надежный метод выявления COVID-19

Москва, 15 октября. ПЦР-тест является самым надежным методом выявления коронавирусной инфекции. Об этом в эфире Первого канала заявил эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Специалист отметил, что во время диагностики коронавируса с помощью других методов бывают и ложноположительные результаты, поэтому специалисты все чаще прибегают к ПЦР.

«Поэтому по-настоящему увидеть можно только прямым методом, а прямой метод — это метод ПЦР», — сообщил Лебедев.

Он отметил, что существенным недостатком экспресс-теста является то, что он не всегда способен обнаружить наличие иммуноглобулина М, сигнализирующего о наличии опасной инфекции.

Напомним, что на сегодняшний день в РФ выявлено 1 354 163 случая коронавируса, с начала пандемии жертвами инфекции стали более 23 тысяч пациентов, более одного миллиона человек успешно побороли заболевание.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что за последнюю неделю в Москве госпитализировали на 15,5% пациентов с COVID-19 больше, чем за предыдущую, передает РИАМО.