Жена онкобольного Юдашкина поделилась «ароматным» фото

Москва, 15 октября. Известный модельер Валентин Юдашкин вместе с женой Мариной проводит время в Подмосковном санатории. Супруга дизайнера решила поделиться со своими подписчиками в Instagram впечатлениями об отдыхе, а заодно и эффектным снимком.

Утром 15 октября Марина опубликовала кадр, на котором она запечатлена в пушистом белоснежном халате, уютно расположившись на диване с чашкой ароматного травяного чая. Примечательно, что фото сделано на фоне панорамного окна с видом аллею с золотыми деревьями.

Супруга модельера рассказала, что в санатории их каждый день ждет насыщенная программа. Швейцарский массаж-антистресс, процедуры спа-ухода за кожей, аромаванны, обертывания, йога и прогулки в лесу помогают супругам отдохнуть от городской суеты и отвлечься от пандемии коронавируса.

Одной из первых снимок прокомментировала дочь четы Юдашкиных Галина.

«Моя красавица!» — высказалась девушка в комментариях к посту.

Напомним, знаменитый российский кутюрье страдает от онкологии. Ему диагностировали рак пищевода в 2016 году. С тех пор модельер стал реже появляться на публике и в различных проектах. В борьбе с заболеванием Юдашкина поддерживает жена. Она же в свое время помогла ему создать модный дом, которым сегодня и руководит.

В конце июня модельер побывал в гостях в деревне Грязь у певицы Аллы Пугачевой, для которой на протяжении многих лет создает наряды. Вместе с ним артистку посетил и коллега по сцене Александр Буйнов.