Глава парламента Кипра объявил об отставке после скандала

Никосия, 15 октября. Спикер кипрского парламента Димитрис Суллирус объявил об отставке после скандала с «золотыми паспортами». Он считает, что продолжение его пребывания на посту председателя парламента было неверно истолковано, говорится в заявлении правительственного бюро печати и информации.

Суллирус напомнил, что ранее говорил, что не собирается покидать пост спикера парламента до завершения расследования по этому делу. По его словам, решения были основаны на полной уверенности в том, что он не сделал ничего незаконного с юридической точки зрения.

«Я считаю, что продолжение моего пребывания в должности спикера парламента было неправильно истолковано. Это неверное толкование», — сказал спикер парламента.

Пару дней назад глава правительства Кипра заявил, что приостанавливает исполнение своих обязанностей до завершения расследования.