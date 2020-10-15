Немецкие рабочие отказались обслуживать самолет Лукашенко

Берлин, 15 октября. Рабочие немецкой компании Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко, повторив трюк с бортом бывшего румынского лидера Николае Чаушеску 1989 года. Об инциденте рассказало белорусское издание «Наша Нива».

По данным СМИ, 13 октября Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA сел в аэропорту Фульсбюттель в немецком Гамбурге. Сотрудники Lufthansa Technik обратились к своему руководству с требованием отказаться от обслуживания самолета белорусского лидера. Профсоюз организации распространил листовки, в которых объяснил свою позицию.

«Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять в демонстрантов в Белоруссии», — приводит выдержку из текста «Царьград».

Профсоюзные активисты немецкой компании заявили, что стоят «бок о бок» с белорусскими рабочими и отказываются обслуживать борт Лукашенко, чтобы выразить международную солидарность. В листовке говорится, что это давняя традиция, передает телеканал «360».

Кроме того, в листовке рабочие потребовали отставки Лукашенко и проведения новых выборов в Белоруссии. Они также заявили о необходимости восстановления на работе уволенных белорусских сотрудников, пишет «Утро.ру». Помимо этого, рабочие напомнили, что 31 год назад отказались обслуживать борт Чаушеску незадолго до его свержения.

Напомним, выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По итогам голосования Лукашенко победил, набрав 80,1% голосов. После выборов в республике начались массовые протесты. При этом в Минске обвинили Запад в попытке смены власти в Белоруссии.