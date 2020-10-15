Политолог Погребинский считает, что РФ должна жестче относиться к Украине

Москва, 15 октября. Известный украинский политолог Михаил Погребинский считает, что Россия до конца не задействовала все возможные варианты давления на Украину и не выработала своей четкой линии поведения, передает «ПолитНавигатор».

Эксперт считает, что РФ могла бы жестче отреагировать на перекрытие Украиной Северо-Крымского канала. Погребинский указал, что здесь продолжают работать российские банки, которые «финансируют украинскую промышленность».

«Но это одна маленькая деталь, тут много чего. Украинские танки используют российскую «горючку», как правило, полученную из белорусских заводов и так далее. То есть много чего есть, что теоретически могло бы как-то быть инструментом», — обратил внимание Погребинский.

Он назвал одну из причин, «по которой не предпринимается Москвой никаких усилий для того, чтобы как-то реагировать более жестко на то, что происходит».

«Потому что перекрыли они этот канал, засушили часть Крыма и что? И ничего. Значит, если бы вопрос стоял так, что если засушите, значит, тут будет засушено что-то другое, то, может быть, приходилось бы об этом думать. <…> Как-то не хочется желать каких-то проблем, мы же тут живем и будем жить дальше — я думаю, что это одна из причин», — пояснил Михаил Погребинский.

С точки зрения эксперта, дело в том, что «не выработана какая-то адекватная линия».

Политолог Михаил Погребинский ранее заявил, что власти Украины могут в перспективе «попрощаться» с территориями ДНР и ЛНР. По крайне мере, тенденция к этому наблюдается.