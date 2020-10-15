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Сатановский объяснил, почему Турция не рискнет начать войну с Россией

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Сатановский объяснил, почему Турция не рискнет начать войну с Россией

Москва, 15 октября. Турция не рискнет начать войну с Россией, несмотря на имеющуюся между странами военную напряженность, заявил политолог Евгений Сатановский в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».

Эксперт сравнил вооруженные силы России и Турции, отметив, что Москва значительно превосходит Анкару. Например, Россия больше тратит средств на оборону, число военнослужащих у РФ более миллиона, в то время как у Турции — 355 тысяч. Также Москва превосходит Анкару по числу техники.

Сатановский объяснил, почему Турция не рискнет начать войну с Россией

«Они (турки. — Прим. ФАН) боятся нас пробовать на прочность, но боятся больше исторически. Единственный, кто всерьез турок бил на их собственной территории, — это русские», — сказал Сатановский.

Он напомнил, что в ходе русско-турецких войн Турция потеряла значительную часть своих территорий, что обуславливает ее постоянное недовольство политикой РФ, указало Deita.ru.

Сатановский объяснил, почему Турция не рискнет начать войну с Россией

Политолог, отметив мизерное военное оснащение Турции, заявил, что Анкара боится открыто выступать против России. В связи с этим вероятность войны между Россией и Турцией «практически нулевая», уверен Сатановский.

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