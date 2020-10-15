Сатановский объяснил, почему Турция не рискнет начать войну с Россией

Москва, 15 октября. Турция не рискнет начать войну с Россией, несмотря на имеющуюся между странами военную напряженность, заявил политолог Евгений Сатановский в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».

Эксперт сравнил вооруженные силы России и Турции, отметив, что Москва значительно превосходит Анкару. Например, Россия больше тратит средств на оборону, число военнослужащих у РФ более миллиона, в то время как у Турции — 355 тысяч. Также Москва превосходит Анкару по числу техники.

«Они (турки. — Прим. ФАН) боятся нас пробовать на прочность, но боятся больше исторически. Единственный, кто всерьез турок бил на их собственной территории, — это русские», — сказал Сатановский.

Он напомнил, что в ходе русско-турецких войн Турция потеряла значительную часть своих территорий, что обуславливает ее постоянное недовольство политикой РФ, указало Deita.ru.

Политолог, отметив мизерное военное оснащение Турции, заявил, что Анкара боится открыто выступать против России. В связи с этим вероятность войны между Россией и Турцией «практически нулевая», уверен Сатановский.