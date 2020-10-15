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Зеленский раскрыл содержание второго вопроса во время выборов 25 октября

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Зеленский раскрыл содержание второго вопроса во время выборов 25 октября

Киев, 15 октября. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание второго вопроса, который будет задан согражданам 25 октября, когда будут проходить выборы в органы местной власти. Об этом сказано в его официальном Telegram-канале.

Украинцы должны будут ответить в рамках опроса, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны в Донбассе.

Примечательно, что оппозиционерка Юлия Тимошенко хотела бы так же провести всеукраинский референдум. По ее мнению, на обсуждение населения надо вынести вопрос об отставке Зеленского.

Тимошенко обратила внимание, что в стране ухудшается ситуация, выросло количество бедных. В этом же время президент, по ее словам, занимается «бредом».

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