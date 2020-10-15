Москва, 15 октября. Участница телепроекта Comedy Woman Екатерина Варнава дерзко высказалась в адрес Агаты Муцениеце. Об это сообщает интернет-издание «Дни.ру».

В Москве прошла пятая церемония вручения премии «Больше, чем звезды» журнала «Ок!». На протяжении нескольких месяцев читатели голосовали за тех знаменитостей, которые достойны награды в той или иной номинации.

«Волнения не стихали до самого последнего момента, не было уверенности в том, что состоится этот праздник или нет и я счастлив, что сегодня мы встретились здесь не онлайн», — такими словами открыл церемонию главный редактор журнала Вадим Верник.

Соведущей Верника стала Екатерина Варнава.

Внимание публике было приковано к 31-летней актрисе Агате Муцениеце, она получила награду в номинации «Герой из Сети». Ее онлайн-шоу «Честный развод» быстро оказалось на пике популярности, а у нее в гостях уже успели побывать Ксения Собчак, Рита Дакота, Юлия Меньшова и другие знаменитости.

«Мне нравится 2020 год, это хорошее время. Я в шоке, я этого не ожидала», — радостно восклицала актриса.

«Да будь ты проклята!» — ответила ей в шутку Варнава и попросила победительницу поблагодарить родителей.

Однако Агата адресовала слова благодарности своему директору Мариам и всем, кто оказал ей поддержку в создании проекта.

В феврале 2020 года Агата Муцениеце приняла решение разойтись с актером Павлом Прилучным. Их брак продлился около девяти лет. А недавно Муцениеце жестко подколола пассию своего экс-супруга Мирославу Карпович.