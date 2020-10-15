Бабкина восхитила фанатов снимками со своего юбилея

Москва, 15 октября. Известная советская и российская певица Надежда Бабкина опубликовала фотографии с пышного торжества, посвященного ее юбилею. На восхитивших фанатов снимках засветились многие звезды отечественного шоу-бизнеса: Нонна Гришаева, Николай Басков, Ольга Прокофьева и многие другие. Снимки были опубликованы в Instagram.

На публике Бабкина появилась в нескольких ярких образах: длинные элегантные платья, подчеркивающие все достоинства фигуры и фиолетовый пиджак. Для некоторых снимков певица позировала вместе со своим супругом Евгением Гором.

Поклонники певицы высоко оценили образ звезды и отметили, что она потрясающе и грациозно выглядит.

«Шикарная женщина», — написал фолловер. «Нереальная вы женщина! Полный всплеск самых ярких эмоций», — считает поклонник Бабкиной. «Вы просто ослепительно и божественно красивы», — восхитился один из фанатов.

Торжества по случаю юбилея Бабкиной должны были пройти еще в марте, однако собрать всех друзей в одном месте певица не смогла из-за пандемии коронавируса. Но праздник все же состоялся. 70-летний юбилей звезды отпраздновали 9 октября. В Сети поговаривают, что на грандиозную вечеринку бабкина потратила 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, пользователи Сети присоединились к поздравлениям певицы. Однако нашлись и те, кто осудил звезду за банкет. Примечательно, что несмотря на усугубление ситуации с пандемией, никакой социальной дистанции и масок на вечеринке не было.