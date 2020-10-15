Мясников удивился решению Макрона ввести комендантский час из-за COVID-19

Москва, 15 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон решил бороться с коронавирусом введением комендантского часа. Ведущий и врач Александр Мясников удивлен такому решению. В своем Telegram-канале он отметил, что речь идет о борьбе с инфекцией, а не вампирами.

Отметим, что в некоторых городах Франции с 21.00 до 06.00 будет действовать комендантский час. Президент также распорядился, чтобы с 22.00 были закрыты рестораны.

Данная мера удивила телеведущего. Мясников подчеркнул, что именно по вечерам снижается человеческая активность.

«Выглядит странно, так как вирус не приходит ночью, это же не вампиры, в конце концов! Ночью и так вся активность стихает на 99%. Спят люди и вирусы в них», — прокомментировал врач.

Теледоктор считает, что едва ли французский лидер принял такое решение по глупости или в связи с недальновидностью. По мнению Мясникова, во Франции понимают, что данная мера не будет полезной, но предпочли хоть «что-то сделать».

Врач отметил, что карантин и закрытие бизнеса сильно ударит по французской экономике. Вот президент и решил продемонстрировать заботу о гражданах введением комендантского часа.