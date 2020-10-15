Президент Киргизии уходит в отставку

Бишкек, 15 октября. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера республики.

«К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы», — заявил Жээнбеков.

Он призвал обе стороны не поддаваться провокациям, заметив, что никакая власть не стоит целостности республики и согласия в обществе.

Жээнбеков подчеркнул, что для него мир в Киргизии превыше всего.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», — добавил он.

Напомним, 4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы, уже на следующий день в стране вспыхнули массовые беспорядки. Протестующие сторонники оппозиционных партий захватили здание парламента. 9 октября выступления возобновились. В настоящее время обстановка в республике по-прежнему продолжает оставаться напряженной.