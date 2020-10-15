Клинцевич назвал последствия тайной подготовки НАТО к ядерной войне

США разрабатывают стратегию ограниченного применения малых ядерных боеприпасов. Об этом ФАН рассказал политик, бывший сенатор Франц Клинцевич, комментируя информацию о тайных учениях ФРГ и НАТО по отработке боевых действий с использованием ядерного оружия. По мнению сенатора, последствия могут быть более чем серьезными.

«Стойкий полдень»

Немецкие ВВС и их партнеры по Североатлантическому альянсу проводят тайные учения под названием «Стойкий полдень» для отработки маневров на случай ядерной войны. Об этом стало известно изданию Bild.

Учения проходят на авиабазе Нервених (Северный Рейн-Вестфалия). Сообщается, что эта местность является альтернативным местом для хранения водородных бомб США типа B61, которые находятся в Бюхеле, Рейнланд-Пфальц. Кроме того, параллельно в Бюхеле проходят учения «Устойчивая гвардия». Военно-воздушные силы тренируются защищать авиабазу от нападения с помощью систем ПВО Patriot.

В военных учениях задействованы бельгийские, голландские и итальянские истребители. На учениях «Стойкий полдень» отрабатывают в том числе безопасную транспортировку американского ядерного оружия из подземных хранилищ на самолет и его установку.

«Это вызывает тревогу»

Как отметил Франц Клинцевич, если в армии существует ядерное оружие, военные обязательно будут отрабатывать возможность его применение.

«Так есть и так будет в любой армии, где на вооружении официально стоит ядерное оружие. Тревожно другое — то, что применить ядерное оружие обещают страны, которые им не обладают. Все ядерные державы понимают последствия. Там уже остановить ничего нельзя. Если применено ядерное оружие», — пояснил Франц Клинцевич.

Он напомнил, что США разработали план «молниеносного удара», в рамках которого они планировали в течение часа вывести из стоя важнейшую инфраструктуру России и «свести на нет» ядерный потенциал страны. Но затем, как считает Клинцевич, США отказались от этой идеи, потому что последствия будут тяжелыми.

«Уничтожить ядерные боеприпасы они не смогут, а ответ будет молниеносный и разрушительный. Сегодня американцы разрабатывают новый план, о которой не говорят. Они планируют и считают возможным применение ядерного оружия, которое не считается стратегическим. Это ограниченное применение малых ядерных боеприпасов. Вот это очень опасная тенденция, которая вызывает тревогу», — добавил Франц Клинцевич.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик рассказал, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, используя в армии передвижные платформы «Бумеранг», не даст агрессору нарушить территориальную целостность страны. Перспективная российская колесная платформа «Бумеранг» имеет возможность получить на вооружение дистанционно-управляемый боевой 57-мм модуль «Кинжал».