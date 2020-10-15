Врач назвала главную ошибку при измерении температуры

Москва, 15 октября. Врач-терапевт Ольга Кашубина назвала главные ошибки, которые обычно совершают люди при измерении температуры или выборе градусника. В эфире радио Sputnik она рассказала, почему лучше отказаться от ртутных термометров.

Долгое время ртутный градусник был единственным способом измерить температуру тела. Сейчас на рынке предлагаются различные альтернативы, однако многие до сих пор пользуются такими термометрами, поскольку считают их наиболее точными.

«Я бы рекомендовала сразу исключить вариант покупки ртутного градусника. Никакая точность не оправдывает его опасности», — подчеркнула Кашубина.

Самым лучшим современным вариантом считается электронный градусник, измеряющий температуру в подмышечной впадине и подающий звуковой сигнал. Однако при использовании такого термометра люди часто совершают ошибку.

«Не все пользователи знают, что после звукового сигнала не надо его сразу доставать, нужно подождать одну–две минуты», — рассказала терапевт.

По словам Кашубиной, это поможет убедиться, что градусник измерил температуру точно. Терапевт подчеркнула, что об этом даже пишут в инструкциях к термометрам.

Говоря об инфракрасных термометрах, которые сейчас используют в общественных местах, врач отметила, что они всегда дают погрешность, передает «Царьград». Терапевт рассказала, что при необходимости измерить температуру за 10 секунд другого варианта нет. При этом она отметила, что бесконтактные термометры выявят откровенно высокую температуру, например, в 40 градусов. Однако дома лучше пользоваться градусником, который показывает результат после долгого контакта.