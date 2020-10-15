Вера Брежнева опубликовала обнаженное фото в ванной

Москва, 15 октября. Вера Брежнева взволновала своих подписчиков обнаженным фото в ванной. В комментариях к новому посту в Instagram звезды разразилась настоящая буря. Фолловеры поразились, почему муж певицы Константин Меладзе позволяет ей публиковать такие снимки.

Некоторые пользователи посчитали, что Вера решила посоревноваться за звание секс-символа отечественного шоу-бизнеса с актрисой Марией Горбань (ранее звезда сериала «Кухня» выложила фото, на которым позирует в ванной абсолютно голой).

Были и те, кто с досадой заметили, что Вера прикрыла грудь рукой, и они не смогли полюбоваться ее бюстом в полной мере.