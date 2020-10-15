Вера Брежнева опубликовала обнаженное фото в ванной

Москва, 15 октября. Вера Брежнева взволновала своих подписчиков обнаженным фото в ванной. В комментариях к новому посту в Instagram звезды разразилась настоящая буря. Фолловеры поразились, почему муж певицы Константин Меладзе позволяет ей публиковать такие снимки.
Некоторые пользователи посчитали, что Вера решила посоревноваться за звание секс-символа отечественного шоу-бизнеса с актрисой Марией Горбань (ранее звезда сериала «Кухня» выложила фото, на которым позирует в ванной абсолютно голой).
Были и те, кто с досадой заметили, что Вера прикрыла грудь рукой, и они не смогли полюбоваться ее бюстом в полной мере.
«А грудь-то, почему прикрыла?!», «Горячая девушка… почему еще пар из ванной не пошел?!», «Как на это смотрит Костик?!», «Модная, ой не могу! Красавица», «Я бы на месте мужа не позволил!!», «Провокация засчитана», «Хоть бы купальник надела», «Дочки это тоже видят?!», «Сексуальность зашкаливает», — написали в многочисленных комментариях поклонники «экс-солистки ВИА Гры».