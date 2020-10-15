МАК не смог прослушать речевой самописец после аварии в Анталье из-за махинаций техников

Анталья, 15 октября. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выложил промежуточный отчет о причинах январской аварии в Анталье самолета авиакомпании Nordwind. Тогда аэробус А321-200, следовавший без пассажиров, совершил жесткую посадку в аэропорту турецкого города.

В результате аварии никто не пострадал, но сам самолет получил серьезные повреждения носовой стойки шасси и передней нижней части фюзеляжа. Была создана комиссия по расследованию причин в составе представителя разработчика — Франции, представителя места события — Турции — и нашего Межгосударственного авиационного комитета как представителя авиакомпании. Каково же было удивление комиссии, когда на речевом самописце последней записью оказался разговор пилотов из совсем другого рейса.

Поскольку сам самолет получил лишь внешние повреждения, то оба черных ящика находились в прекрасном состоянии. И если с расшифровкой параметрического самописца проблем не возникло, то с речевым пришлось повозиться. При первоначальном прослушивании CVR L3 FA2100, SER 001210715, выяснилось, что сохраненная запись длится только несколько секунд, что свидетельствует о нажатии кнопки CVR ERASE («CVR стереть») в кабине пилотов. При помощи аппаратно-программного комплекса и специальной методики была получена полная запись, длившаяся два часа четыре минуты 15 секунд. Причем эта запись относится к рейсу, который выполнялся днем позже из Антальи в Шереметьево, а после записи пилотов — переговоры наземного персонала на русском языке в Москве. Далее из отчета МАК:

«— далее на CVR зарегистрирована информация (с семью прерываниями) о переговорах наземного персонала на английском и русском языках 13.01.2020, в записи имеются переговоры о неоднократном нажатии кнопки CVR ERASE в кабине пилотов. В ходе расследования установлено, что FDR и CVR неоднократно перемещались с ВС А321 VQ-BRS на склад организации по ТО RMS Technic и обратно, а также устанавливались на ВС А321 VР-BHN ООО «Северный Ветер» (11.01.2020 ВС находилось в а/п Анталья) с целью считывания информации. В дальнейшем речевой регистратор L3 FA2100, PNR 2100-1226-02, находился на ВС А321 VР-BHN, которое выполнило 11.01.2020 рейс N4-1802 по маршруту Анталья — Шереметьево (Москва). 12.01.2020 речевой регистратор был снят персоналом ООО «НВ Техник» с ВС А321 VР-BHN, в ручной клади доставлен в а/п Анталья рейсом авиакомпании «Аэрофлот» и передан, наиболее вероятно, организации по ТО RMS Technic, персонал которой установил CVR на борт ВС А321 VQ-BRS до прибытия комиссии».

МАК рекомендовал Росавиации, Генеральному директорату гражданской авиации Турции дать должностную оценку ООО «Северный Ветер», ООО «НВ Техник» и RMS Technic по факту потери информации.

Напомним, авария в Анталье произошла 10 января 2020 года. Основной причиной жесткой посадки считали сильный боковой ветер.