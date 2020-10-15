Австралиец стал миллионером благодаря скромному подарку родителей

Москва, 15 октября. Скромный подарок родителей сыну сделал из него обладателя сотен тысяч долларов, интересная история произошла в австралийском городе Сидней, штат Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает портал UPI.

Житель Австралии, который решил сохранить за собой анонимность, получил от отца и мачехи лотерейный билет к розыгрышу, состоявшемуся 10 октября. Билет оказался выигрышным и принес ему около 860 тысяч долларов или 66,8 миллиона рублей.

«Это самый лучший подарок из всех, что я когда-либо получал!» — признался именинник.

Он добавил, что родители настаивали на том, чтобы он все-таки проверил результаты розыгрыша. Победитель пояснил, что отец и мачеха «сгорали от желания узнать, оказался ли подаренный ими билет призовым». Австралиец уже придумал, куда потратить выигранные деньги. Он хочет приобрести новую машину и закрыть все свои долги.

В Австралии в конце августа произошла еще одна интересная история, связанная с лотерей и крупным выигрышем. Житель города Ред-Хилл вписал в билет числа, которыми его семья пыталась выиграть более 50 лет, и получил крупную сумму — более 700 тысяч австралийских долларов. или порядка 37 миллионов рублей.