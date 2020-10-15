Лидер по объему чистой выручки в России сменился впервые с 2015 года

Москва, 15 октября. Лидер в рейтинге РБК 500 по объему выручки впервые сменился с 2015 года. Компания «Газпром» уступила первую строчку «Роснефти».

Стоит отметить, что новый лидер за год поднялся сразу на две позиции. «Роснефть» смогла обогнать также «Лукойл».

Чистая выручка «Роснефти» составила более 7,7 трлн рублей. Этот показатель на 1,6% выше, чем у «Газпрома».

За минувший год новый лидер рейтинга смог увеличить объем чистой выручки на 10%. В тоже время для «Газпрома» год выдался похуже — показатель упал на 6,9%.