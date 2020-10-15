Семья Аллы Пугачевой два месяца скрывала рождение ребенка

Москва, 15 октября. Семья примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой тщательно скрывала радостное событие — появление на свет пятого внука. Об этом пишет издание «7Дней.ру».

Оказывается, Пугачева стала бабушкой в пятый раз. Это произошло еще два месяца назад, но событие тщательно скрывалось от СМИ. Племянник знаменитости Владислав стал отцом дочки. О будущем пополнении в его семье сообщалось еще в июне. Тогда отец семейства заявил, что роды будут в сентябре. Однако супруга Владислава Гузель попала в больницу, и ребенок появился на свет чуть раньше положенного срока.

Преждевременные роды, как пишут в прессе, не сказались на девочке, и она родилась совершенно здоровой. По слухам, ребенка назвали Евгенией. Сама Алла Пугачева эту новость никоим образом не комментирует.

Алла Пугачева последнее время является активной пользовательницей социальных сетей, и многие фанаты восхищаются тем, как она хорошо выглядит для своих лет. Недавно артистка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, не обработанную в фотошопе и с минимумом макияжа. Многочисленные фанаты высоко оценили внешность примадонны в комментариях.