Украинские силовики обстреляли Ясиноватую в Донбассе

Донецк, 15 октября. Украинские силовики обстреляли город Ясиноватая в Донбассе новью 15 октября, сообщил Kp.ru.

Сообщения об обстреле появились в группе в социальных сетях. По словам местных жителей, огонь велся с минометов.

«Ночью было громко. Где-то после двенадцати, начала первого началось. Я даже сначала не поняла, что это, давно ничего неслышно было, а потом поняла, что начался обстрел, — сказала местная жительница Галина.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. По последним данным, жертвами вооруженного конфликта стали более 13 тысяч человек.