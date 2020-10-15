В России выявлено 13 754 новых случая коронавируса за сутки

Москва, 15 октября. Более 13,7 тыс. случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 13754 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба.

За сутки из больниц были выписаны 8392 пациента, скончались 286 человек.

Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 1 354 163. Число летальных исходов возросло до 23 491. За все время пандемии выздоровели 1 048 097 человек.

Коронавирусная инфекция нового типа охватила практически все страны мира. Государства сейчас придерживаются некоторых ограничений для предупреждения распространения опасной инфекции.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что регулярное мытье рук с мылом является одной из важнейших мер для профилактики коронавируса. Отмечается, что мытье рук позволяет снизить вероятность заражения на 36%.