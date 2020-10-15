Совет Федерации рассчитывает рассмотреть в ноябре закон о Госсовете

Москва, 15 октября. Госдума может в приоритетном порядке рассмотреть внесенный Владимиром Путиным законопроект о Госсовете. В Совете Федерации рассчитывают обсудить документ уже в ноябре, заявил сенатор Андрей Клишас, пишет ТАСС.

Парламентарий считает, что Госсовет внесет серьезный вклад в повышение эффективности взаимодействия кабмина и субъектов России.

Напомним, что российский лидер представил в нижнюю палату парламента законопроект, который является одним из аспектов реализации обновленной конституции. В разработанном документе определены статус Госсовета, его полномочия и механизм формирования.