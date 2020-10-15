WP сообщила, что свыше 50 наемников из Сирии погибли в Карабахе

Вашингтон, 15 октября. Не менее 52 наемников из Сирии погибли в ходе боев в Нагорном Карабахе. Об этом пишет газета The Washington Post.

По данным издания, в октябре тела погибших наемников передали родственникам на сирийско-турецкой границе.

«Убитые были наемниками, завербованными поддерживаемыми Турцией вооруженными формированиями в Сирии, чтобы на стороне Азербайджана участвовать в боях против Армении», — рассказали газете родственники погибших.

Также близкие убитых сообщили, что наемникам обещали ежемесячную зарплату, а в Азербайджан они вылетели из южной части Турции.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на два источника в Сирии, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе из перебросили уже сотни сирийских боевиков, связанных с Турцией. Кроме того, об устремившихся в Карабах с Ближнего Востока членах террористических организаций ранее заявлял директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.