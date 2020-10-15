Депутат Госдумы, известный врач Геннадий Онищенко объяснил, чем вторая российская вакцина от коронавируса отличается от первой. Ранее президент России Владимир Путин в ходе открытого совещания с членами правительства заявил, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от COVID-19. Это второй зарегистрированный российский препарат для профилактики коронавирусной инфекции, первую вакцину — Sputnik V — разработали в Центре имени Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи).

Говоря о вакцине «Вектора», которая носит название «ЭпиВакКорона», Владимир Путин заявил, что в рамках клинических исследований прививки уже получили вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Комментируя эту информацию, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что это отличная новость. Онищенко рассказал, что к счастью новосибирский центр «Вектор» в свое время удалось спасти от банкротства и модернизировать, так что сегодня это одно из самых современных и оснащенных учреждений такого рода не только в России, но и в мире. Парламентарий отметил, что, когда началась пандемия COVID-19, в России, имеющей огромный опыт создания вакцин, начали разрабатывать более десятка препаратов для профилактики коронавирусной инфекции. При этом использовалась разная технология, как традиционная — работа с фрагментами ослабленного возбудителя, так и более современная — когда препарат создается путем генной инженерии без участия живого вируса.

«Что касается гамалеевской вакцины, при ее создании использовался небольшой фрагмент вируса, от которого зависит иммунный ответ организма на заражение. А для создания вакцины, которую разработал «Вектор», применялась более современная технология. Эта вакцина полностью «сшитая», искусственная», — рассказал Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

На этом основано их главное отличие, отмечает Онищенко. На данном этапе вакцину «Вектора» можно считать более безопасной для тестирования и применения в старшей возрастной группе, отмечает он.

«Именно поэтому создатели гамалеевской вакцины осторожно подходят к вопросу вакцинации старшей возрастной группы, а ведь люди старшего поколения — одна из главных групп риска, которую нужно вакцинировать в первую очередь. С вакциной «Вектора» такой проблемы практически не будет: ее, как более безопасную, можно испытывать и использовать в том числе в старшей возрастной группе», — пояснил Онищенко.

Заслуженный врач считает, что после массового прививания групп риска вопрос изоляции людей старшего поколения будет решен. От требований самоизоляции для этой группы граждан можно будет отказаться, дав возможность людям жить привычной жизнью, отмечает собеседник ФАН.

«Так что, думаю, перспектив у новой вакцины даже больше, за счет того, что она может быть рекомендована старшему поколению. Напомню также, что на подходе еще одна российская вакцина, которую разрабатывают в Центре имени Чумакова (Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова), там, где в свое время создали вакцину, которая помогла победить страшное заболевание — полиомиелит. Так что все голословные утверждения, что мол российские вакцины какие-то «не такие», не выдерживают никакой критики, мы в этой области заслуженно занимаем ведущие позиции в мире», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

В Минздраве уточнили, что в общий оборот вторая российская вакцина от COVID-19 поступит с 1 января 2021 года. Сообщается, что препарат нужно вводить двукратно внутримышечно с интервалом не менее, чем в 14–21 день. Однократно вводят по 0,5 миллилитра вакцины. Укол делают в верхнюю треть наружной поверхности плеча, либо в бедро.