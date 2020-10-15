Россиян предупредили об опасности неправильного мытья рук

Москва, 15 октября. Врач-эпидемиолог Ольга Ненастина предупредила россиян об опасности неправильного мытья рук, пишет РИА Новости.

Пандемия коронавируса приучила людей регулярно мыть руки, однако несоблюдение правил мытья рук, которые достаточно просты, может привести к сохранению опасных вирусов на коже. В частности, слишком частое или долгое мытье рук, особенно сильными моющими средствами и горячей водой, могут высушить кожу, отметила специалист. По ее словам, это может улучшить условия для жизни бактерий.

Специалист рассказала россиянам, как правильно мыть руки, и напомнила, что перед мытьем нужно обязательно снять аксессуары, например, кольца и часы.

«Тщательно намочите руки. Возьмите мыло и очень хорошо вспеньте — не менее 20 секунд — убедитесь, что вы моете между пальцами, под ногтями пальцев, тыльную сторону рук, ладони, запястья. Оптимальный процесс мытья рук не должен длиться меньше 30 секунд», — объяснила Ненастина.

На сегодняшний день в России выявлено более 1,3 млн случаев коронавируса. Более миллиона человек смогли вылечиться от опасной инфекции, 22 тысячи пациентов скончались, указал Infox.ru.