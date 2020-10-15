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Ученые из Крыма создали новую вакцину против коронавируса

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Ученые из Крыма создали новую вакцину против коронавируса

Москва, 15 октября. Вакцину против коронавируса разработали специалисты из Крымского федерального университета имени Вернадского, сообщает РИА Новости.

Профессор Владимир Оберемок подчеркнул, что при создании нового препарата ученые воспользовались не только своими знаниями в области вирусологии. Исследователям пригодился опыт в генетике.

Эксперт рассказал, что в препарате есть олигонуклеотид. Этот элемент содержит в себе «активатор» врожденного иммунитета в виде CpG-островков, а также особый антиген.

Оберемок обратил внимание, что у разработки есть интересная характеристика. Препарат даже необязательно вводить в организм с помощью инъекций. Человеку достаточно его просто вдыхать.

После получения необходимого количества средств эксперты готовы приступить к полномасштабным испытаниям своей разработки.

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