Ван Дамма и его украинскую любовницу застукали в Париже

Вашингтон, 15 октября. Знаменитый актер Жан-Клод Ван Дамм вот уже 11 лет изменяет супруге с молодой украинкой Аленой Каверной. На днях они попали в объективы фотокамер в Париже, куда звезда «Двойного удара» приехал для работы над новым боевиком «Последний наемник», пишет KP.RU.

Папарацци убеждены, что рядом с 59-летним Ван Даммом на съемках фильма была именно Каверина, хотя ее лицо скрывали темные очки. К тому же сама Алена в Instagram опубликовала новые фото, сообщив, что она в Париже. На этих снимках девушка одета в точно такую же одежду, что и спутница актера.

Роман Кавериной и Ван Дамма начался еще в 2009 году. Они познакомились в ночном клубе в Таиланде. По неофициальным данным, Каверина работала там стриптизершей. Когда об интриге узнала жена Ван Дамма Глэдис Португез, разразился скандал: она отказалась оформлять развод, но согласилась закрыть глаза на его похождения за трехэтажный особняк на берегу океана в Калифорнии. Такие «отступные» обошлись Ван Дамму в 6 млн долларов.

При этом Португез и Ван Дамм делают вид, что с их браком все в порядке. Артист публикует совместные фото с ней и детьми в Instagram, а Глэдис в прошлом году позировала вместе с ним на красной дорожке в Каннах. Но это не мешает ему жить вместе с Кавериной в Бельгии.

По данным KP.RU, он знаком с родителями Алены и подарил ей две квартиры — в Киеве и в Кривом Роге. И мать Кавериной, и сама девушка всем довольны, и их не смущает, что Ван Дамм до сих пор женат. Сам актер, по слухам, поставил Алене одно условие — не рожать ребенка. Этого опять же потребовала Глэдис, потому что не хотела, чтобы на его наследство претендовал еще кто-то, кроме их общих детей.