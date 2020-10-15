Известный тренер назвал причину перехода Трусовой и Косторной к Плющенко

Москва, 15 октября. Тренер ЦСКА по фигурному катанию Сергей Давыдов высказал предположение о причине перехода Александры Трусовой и Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Об этом он рассказал изданию «Спорт-Экспресс».

Давыдов убежден, что решение титулованных спортсменок тесно связано с финансовой стороной вопроса.

«Насильно мил не будешь. Если человек захотел перейти туда, где больше финансов, как это сделали Трусова и Косторная, они пойдут, и ты их ничем не удержишь», — заявил тренер.

Собеседник издания уточнил, что предысторию этих событий он не знает, но выразил предположение, что юным спортсменкам предложили более выгодные условия.

Давыдов также заявил, что решение об уходе или переходе спортсменов — это «неизбежность, а не вопрос Тутберидзе».