Алибасов рассказал, за что бы его «грохнул» родной сын

Москва, 15 октября. Недвижимость является ключевой темой в отношениях продюсера и шоумена Бари Алибасова с его женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. На этом фоне он рассказал, за что бы его «грохнул» родной сын, сообщает «СтарХит».

Поводом для этого высказывания стал судебный процесс. Актриса через суд добилась того, чтобы дарственная на имя супруга была отменена. Таким образом, она теперь снова владеет квартирой в Новой Москве.

Судебная тяжба была связана с тем, что шоумен переписал подаренную квартиру на своего помощника. Продюсер в эфире одной из передач заявил, что пошел на такой шаг для того, чтобы защитить жилье от посягательств со стороны сына.

Примечательно, что актриса по видеосвязи предложила Алибасову приехать к ней в апартаменты и там разобраться с возникшими сложностями во взаимоотношениях. По ходу передачи ведущий поинтересовался у шоумена, а смог бы тот переписать свою недвижимость на супругу. Ответ был весьма неожиданным.

«Да меня же сын грохнет», — заявил продюсер.

Стоит отметить, что брачный союз между двумя знаменитостями сопровождался уже не одним скандальным заявлением. Некоторые звезды российского шоу-бизнеса ранее скептически высказывались касательно брака. Музыкант Юрий Лоза, например, считает, что никакой любви между шоуменом и актрисой нет. Брак является выгодным для них пиар-ходом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».