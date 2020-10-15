Бочкарева в обтягивающей майке удивила фанатов «выдающимися» формами

Москва, 15 октября. Звезда российского комедийного сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева порадовала своих подписчиков новым фото в Instagram. На снимке запечатлены «выдающиеся» формы актрисы, которые были высоко оценены пользователями Сети.

Недавно Бочкарева, полюбившаяся многим зрителям по роли Даши Букиной, опубликовала свежий кадр. Знаменитость запечатлена в обтягивающей майке белого цвета с глубоким вырезом в зоне декольте.

«Вся наша жизнь – это череда ярких мгновений», — подписала фотографию Бочкарева.

Некоторые фолловеры отметили, что благодаря этому снимку испытали целых два «ярких красочных мгновения». С этим утверждением согласилось большинство. В комментариях к посту поклонники оставили массу восторженных отзывов, адресованных актрисе и ее внешнему виду.

«Роскошная грудь», — отметил один из пользователей. «Ого! Наташа, да вы выдающаяся натура», — считает поклонник актрисы. «Вау, Наталья, вы просто сногсшибательны!» — подытожил фанат.

Некоторые фанаты отмечали, что Бочкарева похудела, а один из поклонников заявил, что на опубликованном фото звезда «выглядит на 18 лет».

Ранее Бочкарева опубликовала в своем микроблоге пикантный снимок, на котором она запечатлена у бассейна в леопардовом купальнике. Знаменитость в публикации рассказала о тренировках, которые позволяют ей держать себя в форме. «Железу» и работе над прессом она отдала предпочтение плаванию.