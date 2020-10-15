Названа неожиданная опасность коронавируса

Москва, 15 октября. Бразильские ученые назвали неожиданную опасность нового типа коронавируса. Они пришли к выводу, что инфекция может вызывать шизофрению, болезни Альцгеймера и Паркинсона, пишет портал G1.

Коронавирусная инфекция нового типа способна убить нейроны в коре головного мозга не только у пациентов, перенесших заболевание в тяжелой форме, но и у тех, кто не нуждался в госпитализации.

«Мы столкнулись со множеством пациентов, которые даже излечившись от COVID-19 около двух месяцев назад, по прежнему имеют симптомы неврологических нарушений: головная боль, чрезмерная сонливость, ухудшение памяти, потеря вкуса и обоняния», — сообщила Кларисса Лин Ясуда из Университета штата Сан-Паулу в городе Кампинас (Unicamp).

В редких случаях наблюдаются судороги у пациентов, добавила ученый.

Ясуда сообщила, что пока неизвестно, насколько повреждения от коронавируса серьезны, временны или необратимы. По ее словам, группа исследователей продолжит наблюдать за пациентами еще как минимум ближайшие три года, чтобы понять приводит ли вирус к развитию дегенеративных заболеваний.