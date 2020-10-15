Алиев прокомментировал обстрел собора в карабахском Шуши

Баку, 15 октября. Среди целей азербайджанских военных в Нагорном Карабахе нет исторических или религиозных объектов. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24, комментируя обстрел собора в карабахском городе Шуши.

«Если это было сделано азербайджанскими военными формированиями, то здесь была ошибка. Среди наших мишеней нет исторических или религиозных целей», — сказал азербайджанский лидер.

Также Алиев заявил, что армянская сторона могла обстрелять собор, а затем попытаться обвинить в этом Баку. Президент Азербайджана сообщил, что в его стране собираются внимательно изучить данный вопрос.

Собор Казанчецоц в Шуши подвергся обстрелу 8 октября. При атаке пострадали россияне, в том числе и военный корреспондент Юрий Котенок, получивший тяжелое ранение.