Риэлтор назвал риски при покупке квартиры с долгами по ЖКХ

Москва, 15 октября. Во время приобретения недвижимости может случиться так, что некоторые задолженности старых собственников жилья перейдут к новым хозяевам. Недобросовестные продавцы уверены, что не обязательно платить по счетам за коммунальные услуги, потому что их оплатит новый собственник. Однако, как стало известно «Ридусу», все не так однозначно.

Эксперт по недвижимости Олег Бердников рассказал, что формально непогашенные долги числятся за недвижимостью, а не за конкретным лицом.

«Многие люди думают, что при покупке квартиры, если квартира была с долгами, то эти долги автоматически перейдут на нового собственника. Но это не совсем так. Они так и будут числиться за квартирой. Но новый собственник обязан будет выплатить долги, потому что квитанции будут приходить к нему», — пояснил эксперт.

Рано или поздно новому собственнику придется переоформлять лицевой счет квартиры на свое имя. После этого квитанции с долгами будут приходить к нему. Новый хозяин жилья может подать в суд на бывшего собственника.

«Подача в суд на бывшего собственника о том, что он не оплатил. Но это очень длительная процедура», — говорит риэлтор.

Бердников подчеркнул, что при оформлении сделки следует обязательно получить справки от продавца о том, что он выполнил свои обязательства по оплате всех коммунальных услуг, включая капитальный ремонт.

Также при покупке недвижимости стоит обратить внимание, есть ли какие-либо долговые обременения у объекта. Для этого заказать выписку из реестра недвижимости.