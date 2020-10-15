Ведущие политики Украины отказались участвовать в «Марше УПА»

В Киеве 14 октября националисты провели традиционный «Марш УПА»1 (организация запрещена в России) в честь Дня защитника Украины, который здесь считается чем-то вроде 23 Февраля. Шествие удивило корреспондента ФАН тем, что оказалось натужным и малолюдным по сравнению с предыдущими. Горожане наблюдали за ним без любопытства, как за надоевшим цирковым шоу.

По воспоминаниям украинских коллег и бывалых киевлян, первые марши националистов по столице выглядели этакими грозными военно-патриотическими шоу. Тысячи суровых «воинов АТО» в форме НАТО, сотни флагов, боевые знамена — все это производило впечатление как на приезжих, так и на самих жителей города. Увы, с того времени утекло немало воды — нынешний «Марш УПА» (в честь основания «Украинской повстанческой армии») начинался ни шатко ни валко. К назначенному времени в парке имени Шевченко толпилась от силы тысяча человек.

Многие из собравшихся мяли в руках знамена «Нацкорпуса», «Правого сектора»1 (организация запрещена в России) и «Свободы» и, маясь под октябрьским солнцем, слушали ораторов, выступавших с постамента памятника Кобзарю. Содержание выступлений, по правде говоря, не отличалось новизной — бесконечные проклятия в адрес власти, призывы «Зелю геть!» и неясные угрозы в адрес «коллаборантов».

Свой шанс посветиться перед камерами не упустил лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок, который в последние год-полтора почти не виден в общественном поле. Понимая, что его звездный час минул еще при режиме Порошенко, националист старается использовать по максимуму любой повод для публичного выступления. Вот и на этот раз он сообщил, что «Марш УПА» — отличный шанс напомнить президенту о самых актуальных требованиях украинцев.

По мнению Тягнибока, самые насущные проблемы сограждан — не прекращение войны или подъем экономики, а противодействие реализации «формулы Штайнмайера» и продаже украинской земли иностранцам и олигархам. И то, и другое — «шаг к капитуляции Украины», сообщил он, но главное требование марша все же именно защита земли. После его речи стало окончательно ясно, почему радикала, ездившего в феврале 2014 года в Вашингтон вместе с Яценюком и Кличко «на смотрины», американцы единственного не взяли в большую украинскую политику — не позволил уровень его интеллекта.

Как и многие националисты, Тягнибок мыслями живет где-то в 2017-м, и он как-то не заметил, что «формулу Штайнмайера» на Банковой не то что не реализовывают — ее давно уже даже не упоминают и что «защищать землю» тоже как бы не от кого — закон «О рынке земли» принят Радой, подписан президентом, и говорить тут, в общем-то, не о чем. Кроме того, на митинге кто-то из ораторов заявил, что если Зеленский посмеет вынести на свой «опрос населения» 25 октября вопросы по статусу Донбасса или правам русского языка, то «власть познает гнев народа». Звучало интригующе.

По ходу этих «зажигательных» выступлений народу в парке Шевченко и перед входом в Киевский университет прибавлялось. Впрочем, достичь численности прошлых лет националистам и близко не удалось. Если раньше на День защитника Украины выходило по 10–15 тысяч человек, сейчас их, по наблюдениям ФАН, собралось от силы тысячи четыре. Дело в том, что этот «Марш УПА» проигнорировали как влиятельные партии вроде «Евросолидарности» (ЕС) и «Батькивщины», так и группировки радикалов, входящие в орбиту экс-президента Порошенко («Демократична сокира», «Движение сопротивления капитуляции» и т. д.). Над толпой реяли только флаги «национал-патриотической тройки»: «Нацкорпуса», «правосеков» и «свободовцев».

По мнению экспертов, даже год назад радикалов на марше было намного больше — потому что по всей Украине полыхали акции «Штайнмайер-майдана», направленные против мирных инициатив Зеленского. Их возглавила не только ЕС Петра Порошенко, но и «Голос» Вакарчука, а также «Батькивщина» Тимошенко. На этот раз крупные политики, слишком занятые местными выборами, оставили националистов наедине с самими собой. В таком положении радикалы смотрелись как-то сиротливо.

Марш стартовал в 14.20 от парка Шевченко, затем активисты прошли по бульвару Шевченко, свернули на Крещатик, пересекли майдан Незалежности, прошагали по улице Институтской и завершили возле офиса президента (ОП) в 16.30. По ходу акции националисты и неонацисты развернули баннер «Жизни белых имеют значение», противопоставив себя протестующим против расизма в США.

Националисты также развернули и перечеркнутый флаг Евросоюза, а по ходу движения сожгли флаги России и радужный флаг ЛГБТ. Кстати, в отличие от предыдущих шоу, на этот раз несколько десятков радикалов пришли на марш в форме УПА и с историческим оружием — автоматами и винтовками периода Второй мировой. В центре украинской столицы это выглядело диковато.

В рядах участников акции скандировали лозунги белорусской оппозиции «Живэ Бэларусь!», а также националистические лозунги «Герои не умирают», «Слава нации, смерть врагам», «Украина — превыше всего», «Бандера — наш герой, Покрова — наш праздник». Один из митингующих сообщил, что, мол, позволяет каждому перейти на «новый уровень»: «ватника» делает патриотом, патриота — националистом, а националиста — нацистом. В целом шествие прошло без эксцессов, хотя активисты периодически зажигали дымовые шашки и залихватски ими махали.

Забавно, но, как отметил корреспондент ФАН, по ходу акции националисты старались максимально растягивать свои колонны по Крещатику и майдану Незалежности — чтобы со стороны казалось, будто их пришло больше, чем на самом деле. Горожане смотрели на прохождение этих «колонн ряженых» без энтузиазма — как на некогда любопытное, но изрядно надоевшее представление. Придя к конечной точке шествия — офису президента, — националисты принесли с собой несколько трехлитровых банок с какой-то мутно-кровавой гадостью внутри и выставили их перед входом в здание. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в сосудах запаяны бутафорские головы политиков, которых радикалы считают врагами — от генпрокурора Венедиктовой до главы ОП Андрея Ермака.

Кроме того, участники акции предъявили власти свои требования, которых оказалось четыре. Первое из них — немедленно принять закон «О защите украинской государственности от коллаборационизма», который должен ввести в украинское правовое поле понятие «коллаборант». Так радикалы именуют всех противников своей идеологии — к ним относят оппозиционные партии и СМИ, противоречащие ура-патриотической пропаганде. Вторая «предъява» радикалов Зеленскому — чтобы тех, кто с 2014 года был замечен в «пророссийской деятельности», сурово покарали МВД и СБУ. Третье требование — лишить лицензии на вещание «пророссийские» телеканалы «112», NewsOne, ZIK, «Наш», «Интер», «Киев Live». И, наконец, последнее — немедленно снять ограничения с украинских военных по ведению огня в ответ на обстрелы в Донбассе. Процесс предъявления этих требований не занял у радикалов много времени — под офисом президента на Банковой они топтались не более 20 минут, после чего быстренько свернули свои «боевые знамена» и разошлись по домам и ближайшим рюмочным. По мнению наблюдателей, марш показал главное: ультраправые на Украине, несмотря на шесть лет ураганной пропаганды во всех СМИ, массовой популярностью не пользуются. И, предоставленные сами себе, выглядят не слишком впечатляюще.

Заодно нынешний «Марш УПА» доказал, что националисты — люди упертые, но, мягко говоря, недальновидные. Дело в том, что в минувшие выходные Минздрав Украины ввел Киев в «оранжевую» зону (то есть зону повышенной опасности заражения коронавирусом, где запрещены все массовые мероприятия). Тем не менее ни Банковая, ни городские власти не посмели запретить ультраправым маршировать. Ну или хотя бы заставить их носить маски и соблюдать дистанцию.

А поскольку на марш съехались радикалы со всей страны, значит, в ближайшие дни они «развезут» вирус по всей Украине, спровоцировав очередную вспышку заболевания. Парадокс в том, что еще недавно многие нацисты сами проводили акции, жестко критикуя власти за «провалы в борьбе с коронавирусом». Так что, возможно, после «Марша УПА» ряды этих критиканов серьезно поредеют — по вполне естественным, пандемическим причинам.

1 Организация запрещена на территории РФ.