Алиев опроверг сообщения об использовании Баку наемников в Карабахе

Баку, 15 октября. В рядах азербайджанской армии нет иностранных наемников, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24, комментируя сообщения об использовании наемников в Карабахе.

«У нас нет наемников. Это наше официальное заявление», — заявил Алиев.

Он добавил, что ни одна страна не представила Баку доказательств по поводу использования наемников в Нагорном Карабахе. По его словам, Азербайджан не нуждается в этой силе.

«У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли», — сказал Алиев.

Нагорнокарабахский конфликт, который длится со времен СССР, вновь обострился в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий, пишет «Взгляд».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что участие третьих стран в нагорнокарабахском конфликте может иметь крайне негативные последствия. Москва призвала враждующие стороны сесть за стол переговоров. На прошлой неделе Баку и Ереван договорились о перемирии, напомнила НСН.