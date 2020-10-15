В Greenpeace отреагировали на приоритетную версию о загрязнении на Камчатке

Москва, 15 октября. Руководитель энергетической программы отделения Greenpeace Владимир Чупров прокомментировал одну из версий о причинах загрязнения воды на Камчатке. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, результаты анализов проб, которые были выполнены по заказу российского отделения Greenpeace, исключают из числа приоритетных версию о загрязнении гептилом акватории на побережье Камчатки.

«Оказывается, что это направление становится малоперспективным для поиска. Были сделаны анализы воды и биообъектов (на содержание гептила), но это вряд ли выстрелит», — обратил внимание Чупров.

Он добавил, что анализы были взяты 1 и 4 октября во время пика загрязнения, поэтому если бы гептил был, то продукты его распада можно было обнаружить.

«Сейчас мы работаем по биотоксинам. Ищем экспертов, кто бы мог объяснить, посмотреть по пробкам, был ли яд», — объяснил Владимир Чупров.

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров ранее назвал основную причину загрязнения побережья Камчатки. По словам Озерова, сейчас ученые считают, что токсичные водоросли стоят за загрязнением воды в Авачинском заливе. Рассматривалось несколько возможных причин произошедшего у берегов Камчатки, но пока «полной ясности пока нет».