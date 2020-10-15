Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Greenpeace отреагировали на приоритетную версию о загрязнении на Камчатке

31
0 Оставить комментарий

В Greenpeace отреагировали на приоритетную версию о загрязнении на Камчатке

Москва, 15 октября. Руководитель энергетической программы отделения Greenpeace Владимир Чупров прокомментировал одну из версий о причинах загрязнения воды на Камчатке. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, результаты анализов проб, которые были выполнены по заказу российского отделения Greenpeace, исключают из числа приоритетных версию о загрязнении гептилом акватории на побережье Камчатки.

«Оказывается, что это направление становится малоперспективным для поиска. Были сделаны анализы воды и биообъектов (на содержание гептила), но это вряд ли выстрелит», — обратил внимание Чупров.

Он добавил, что анализы были взяты 1 и 4 октября во время пика загрязнения, поэтому если бы гептил был, то продукты его распада можно было обнаружить.

В Greenpeace отреагировали на приоритетную версию о загрязнении на Камчатке

«Сейчас мы работаем по биотоксинам. Ищем экспертов, кто бы мог объяснить, посмотреть по пробкам, был ли яд», — объяснил Владимир Чупров.

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров ранее назвал основную причину загрязнения побережья Камчатки. По словам Озерова, сейчас ученые считают, что токсичные водоросли стоят за загрязнением воды в Авачинском заливе. Рассматривалось несколько возможных причин произошедшего у берегов Камчатки, но пока «полной ясности пока нет».

Новости партнеров