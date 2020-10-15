Подающего в суд на Первый канал Лозу назвали «собакой на сене»

Москва, 15 октября. Россияне отреагировали на новость о намерениях певца и композитора Юрия Лозы подать в суд на Первый канал и участницу шоу «Голос» Алину Виардо за исполнение кавер-версии его песни «Плот». В Сети музыканта назвали «собакой на сене».

Ранее стало известно, что Лоза собирается отсудить не менее миллиона рублей по иску о защите авторских прав. Музыканта возмутило, что его хит использовали в эфире без разрешения.

«Очередная «собака на сене», только еще и на плоту. Если песня написана чисто ради бабок, то это уже не творчество, а ремесло. Сидел бы и радовался, что его песню еще кто-то исполняет, так нет же!» — прокомментировал новость пользователь по имени Дмитрий.

«Деньги, видать, закончились. Нашел новый источник?» — предположили в Сети.

«Просто решил срубить бабла с «Первого», — написал Рома Филл.

Однако в Интернете нашлось немало сторонников Лозы. Многие россияне считают, что музыкант поступает правильно, отстаивая авторские права.

«При всей антипатии к Лозе, все правильно. Пусть учатся жить в правовом государстве, а не в понятийном», — написал Иван Чугайнов.

«Первый» решил срубить бабла на рекламе, транслируемой во время шоу «Голос», с автором не поделился. Будет наказан», — прокомментировал Сергей Поляков.

«Это его произведение, его собственность, а Первый канал не посчитал нужным попросить разрешения», — встал на защиту Лозы Тимур Калмадинов.

Ранее Юрий Лоза признался, что все лето просидел без работы из-за пандемии. При этом музыкант не считает коронавирус поводом для жалоб и бездействия.