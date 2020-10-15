В Совфеде объяснили повышение возраста молодежи до 35 лет

Москва, 15 октября. Повышение возраста молодежи до 35 лет обусловлено увеличением времени входа в социальную жизнь, сообщил российский сенатор Александр Варфоломеев в интервью «Парламентской газете».

Попытки разработать законопроект о молодежной политике принимались с 1993 года, но только сейчас после серьезных консультаций, в том числе с общественными молодежными организациями, был подготовлен проект и внесен в Государственную думу. По словам члена Совфеда, в законопроекте определены понятия «молодежь» и «молодежная политика». В частности, было одобрено предложение увеличить возрастную границу молодежи до 35 лет. По словам сенатора, была идея расширить возрастную категорию до 40 лет.

Варфоломеев указал на то, что поднятие возрастной границы связано, в том числе с увеличением продолжительности жизни в России.

«Увеличение верхнего предела возраста молодых людей также обусловлено увеличением времени входа в социальную жизнь: продлеваются сроки обучения (молодые люди в настоящее время стремятся получить не только среднее, и даже не только высшее образование, но и ученую степень), возраст вступления в брак тоже отодвигается (люди стали более ответственно относиться к формированию института семьи, к появлению детей)», — сказал член Совета Федерации.

По его мнению, указанные в законопроект возрастные границы определены в соответствии с объективными причинами.