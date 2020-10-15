Бритни Спирс шокировала внешностью и несвязной речью в новом видео

Москва, 15 октября. Знаменитая певица Бритни Спирс шокировала фанатов новым видео, на котором она рассказала о том, как провела лето. Кадры появились в аккаунте в Instagram знаменитости.

Звезда 90-х призналась, что лето у нее было насыщенным. Она смеялась и давала себе волю совершать спонтанные поступки. По словам Бритни Спирс, она много плавала. На видео знаменитость предстала в белой блузке с коротким рукавом. Она решила сделать яркий макияж и небрежную укладку. Но фанаты не оценили порыв певицы и пришли в шок от ее внешнего вида и несвязной речи.

Многие заметили, что артистка говорит неуверенно и сбивчиво, а в глазах читается явное отчаяние. Фанаты считают, что новый пост певицы — очередной крик о помощи.

«Она выглядит очень встревоженной, взволнованной и на взводе. Сочувствую/беспокоюсь за тебя, Бритни», — написал пользователь соцсети под ником chezbomb21. «Это похоже на запись в дневнике подростка», — добавила ladydriventx. «Она определенно не в порядке!» — считает wendyromero3.

В октябре Бритни Спирс опубликовала фотографию в повседневной одежде, чтобы показать подписчикам свою реальную внешность. Звезда предстала перед поклонниками в обычной клетчатой рубашке, джинсах и серых сандалиях. Она призналась, что до сих пор испытывает неуверенность в себе.