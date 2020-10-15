В ГД предложили на время пандемии обнулить НДС на продукты при доставке

Москва, 15 октября. Депутат Госдумы Василий Власов предложил временно обнулить НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период пандемии коронавируса. Письмо с предложением направлено главе Минпромторга Денису Мантурову, сообщил RT.

Власов отметил, что на фоне ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса в России в регионах частично вернулись ограничительные меры, а россиян из группы риска призвали оставаться дома.

Однако пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями в период ограничений нужно покупать продукты, ходить в магазин. Чтобы минимизировать вынужденную активность, парламентарий предлагает стимулировать граждан к приобретению продукции онлайн.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность введения нулевой ставки НДС на продовольственные товары, которые будут заказываться гражданами дистанционно с доставкой по месту жительства на период ограничительных мер, направленных на снижение распространения инфекционных заболеваний», — говорится в письме.

Пандемия коронавируса охватила многие страны мира. Весной ряд государств, в том числе Россия, ввел ограничительные меры для предотвращения распространения опасного вируса. Сейчас в некоторых российских регионах вновь возвращаются к ограничениям.