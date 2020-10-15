Власти Таиланда ввели режим ЧП в Бангкоке из-за протестов

Бангкок, 15 октября. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в столице страны из-за протестов против правительства. Об этом пишет издание Bangkok Post.

По данным СМИ, режим ЧП начал действовать в Бангкоке 15 октября, и протестующие уже покидают место митинга, проходившего у Дома правительства. Как пишет агентство Reuters, ссылаясь на официальный документ, власти Таиланда запретили собираться группами, состоящими более, чем из пяти человек. Кроме того, под запрет попали сообщения и новости, которые могут «вызывать страх и нанести ущерб национальной безопасности». Также правозащитники сообщили агентству, что уже задержаны два человека, которых называют лидерами антиправительственных протестов.

Митинги в Бангкоке приурочены к годовщине «Студенческой революции», которая прошла 14 октября 1973 года. Тогда протестующим удалось свергнуть военную диктатуру фельдмаршала Тханома Киттикачона. На этот раз участники митинга требовали отставки премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча.