Эксперты рассказали, кто может не платить транспортный налог

Москва, 15 октября. Некоторые категории граждан освобождаются от уплаты транспортного налога в России. О том, кому положена такая льгота, а также о скидках на налог рассказали эксперты издания Autonews.

В 2020 году уплатить транспортный налог необходимо до 1 декабря. От уплаты освобождаются владельцы автомобилей, у которых мощность двигателя не превышает 70 лошадиных сил. Кроме того, платить налог не нужно инвалидам, получившим транспортное средство через органы соцзащиты, героям Советского Союза, ветеранам труда, тем, кто пострадал от радиации и облучения в связи с авариями или ядерными испытаниями, а также инвалидам первой и второй групп.

Также существуют льготы на транспортный налог, которые могут отличаться в разных регионах. Например, в некоторых субъектах пенсионеры полностью освобождаются от уплаты, а в других получают значительные скидки на налог. Существуют льготы и для матерей-одиночек, а также для многодетных семей.

Кроме того, в разных регионах РФ льготой могут воспользоваться владельцы электрокаров или автомобилей на газу. Не облагаются транспортным налогом и автомобили полиции, скорой помощи и МЧС. Также от уплаты освобождаются те, у кого угнали автомобиль. Такие машины перестают облагаться налогом с месяца начала розыска. Если автомобиль все же вернули владельцу, то налог начинает начисляться с месяца возврата.

Оформить льготы можно через личный кабинет на портале nalog.ru, в центрах госуслуг или через почту. Если ФНС не получит информации о льготах, то налог рассчитают по стандартной ставке. При этом автовладелец в праве потребовать пересчета налога за три предыдущих года, если в это период ему полагались льготы.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на транспортном налоге. Автовладельцам напомнили, что в разных регионах налоговые ставки отличаются.