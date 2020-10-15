Стало известно о тайной подготовке ФРГ и НАТО к ядерной войне

Берлин, 15 октября. ВВС Германии и их партнеры по Североатлантическому альянсу проводят тайные учения для отработки маневров на случай ядерной войны, пишет издание Bild.

Учения «Стойкий полдень» проходят на авиабазе в Нервенихе в земле Северный Рейн — Вестфалия. Как пишет издание, эта местность — альтернатива для хранения американских водородных бомб типа В61, которые находятся в Бюхеле.

Отмечается, что в маневрах задействованы истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Издание подчеркнуло, что тренировки проходят без снарядов.

Военные эксперты, говоря о тренировочном процессе Германии и НАТО, утверждают, что на учениях отрабатывают, в частности, безопасную транспортировку американского ядерного оружия из подземных хранилищ на воздушное судно и его установку. В материале указывается, что главная цель «Стойкого полдня» — отработка обороны ФРГ с использованием атомных бомб.

Также авторы статьи высказали мнение, что сейчас риск начала ядерной войны значительно выше, чем в последние 30 лет. Они это связывают с выходом Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.