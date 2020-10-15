Ресторатор назвала ингредиент, который превращает суп в «питательную бомбу»

Варшава, 15 октября. Ресторатор Магда Гессер назвала ингредиент, который поможет сделать из супа настоящую «питательную бомбу». Об этом пишет Wirtualna Polska.

Чтобы сделать суп не только вкусным, но и полезным, Гессер посоветовала добавить в бульон гвоздику. По словам ресторатора, эта приправа обладает обезболивающим эффектом, а также способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, гвоздика помогает поддерживать естественный иммунитет и снижает уровень холестерина в крови.

Однако и на этом полезные свойства приправы не заканчиваются. Как отметила Гессер, гвоздика способствует выздоровлению при простуде, помогает справляться с болью в горле и головными болями, а также обладает антибактериальным и противовирусным эффектом.

Также ресторатор раскрыла еще один секрет, который пригодится во время приготовления супа. Гессер отметила, что блюдо станет вкуснее, если добавить туда разные виды мяса, например, курицу и говядину, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее гастроэнтеролог Валентина Лупанова рассказала, в каких случаях суп может быть опасен для желудка. Врач отметила, что супы запускают процесс пищеварения и лучше усваиваются, но во время обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта бульон необходимо варить из нежирных сортов мяса или на овощах.