Российская актриса получила приз на фестивале в Канне

Москва, 15 октября. Российская актриса Полина Максимова получила приз на международном фестивале Canneseries во французском Канне за главную роль в сериале «257 причин, чтобы жить». Об этом со ссылкой на сервис Start сообщил ТАСС.

«Полина Максимова одержала победу в номинации Best performance престижного международного фестиваля Canneseries. Актрису наградили за исполнение роли Жени Коротковой в первом сезоне оригинального сериала видеосервиса Start «257 причин, чтобы жить», — говорится в сообщении.

Всего в конкурсе Canneseries было пять номинаций: «Лучший сериал», «Лучший актерский ансамбль», «Лучший сценарий», «Лучшее музыкальное сопровождение» и «Лучшая роль».

По сюжету сериала, 30-летняя Евгения Короткова излечивается от тяжелой болезни и теперь ей предстоит осуществить все неисполненные мечты. Кроме Максимовой в картине снялись Анна Невская, Сергей Годин, Егор Корешков, Роман Маякин и другие.

Премьеру нового сезона видеосервис покажет 4 ноября.

Летом Полина Максимова заняла пятую строчку топ-10 самых «горячих» российских звезд, которые снимались для журнала Playboy. На первом месте оказалась теледива, бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева. Для Playboy она снималась не раз. Второе и третье места заняли певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова и модель и телеведущая Виктория Лопырева.